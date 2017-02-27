SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü
27.02.2017 16:17:07

Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eşinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eşinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi sorunlar yaşayan B.Y. adlı şahıs, eşinin teyzesinin evine geldi. Burada eşinin teyzesi ile tartışan B.Y., cinnet getirerek, beraberinde getirdiği tabanca ile önce kadını öldürdü, ardından ise intihar etti. Komşuların silah seslerini duyup haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Cesetler, polisin yaptığı incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

(Rezan Kaya / İHA)
    YORUM YAZ
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Beyaz Kasklar, Oscar aldı
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İşte en az yakan arabalar
Rusya: Cenevre'de PYD de olmalı
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Mehriban Aliyeva: Cumhurbaşkanlığını düşünmüyorum
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
Erbakan: Bizim davamız İslam
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
İHH 11 ülkede 32 yetimhane açtı
İHH 11 ülkede 32 yetimhane açtı
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetime kucak açtı.
27.02.2017 15:06:15
Çankaya'da sürpriz zirve!
Çankaya'da sürpriz zirve!
Başbakan Binali Yıldırım sürpriz bir şekilde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü.
27.02.2017 13:49:34
Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesi başladı.
27.02.2017 13:31:09
Altay tankı sözleşmesi iptal oldu, Tümosan hisseleri çakıldı
Altay tankı sözleşmesi iptal oldu, Tümosan hisseleri çakıldı
Altay tankı projesinin güç grubunun geliştirilmesi için imzalanan sözleşmenin iptal edildiği bildirildi.
27.02.2017 12:46:34
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
27.02.2017 12:39:57
Inter-Roma karşılaşması hangi kanalda?
Inter-Roma karşılaşması hangi kanalda?
FC Internazionale Milano ve AS Roma, Serie A'nın 26. haftasında karşı karşıya geliyor.
27.02.2017 12:08:36
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Şubatta ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 91,5'e yükseldi.
27.02.2017 10:36:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
ABD'den Rusya'ya kınama
ABD'den Rusya'ya kınama
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları