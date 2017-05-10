10.05.2017 17:45:12

Diyarbakır'da caddeler asfaltlanıyor

Asfalt çalışmalarını hızlandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lise, Rızvanağa ve Büyükalp caddelerinin ardından Sunay Caddesi'ne sıcak asfalt serdi.

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Asfalt çalışmalarını hızlandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lise, Rızvanağa ve Büyükalp caddelerinin ardından Sunay Caddesi'ne sıcak asfalt serdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bulvar, cadde ve sokaklarda asfalt sökme, serme ve yol çizgileri çizme çalışmalarına devam ediyor. Yenişehir ilçesinde Lise, Büyükalp ve Rızvanağa caddeleri ile sokakları asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Bağlar ilçesinde sürdürüyor. Asfalt söküm çalışmaları tamamlanan Sunay (Koşuyolu) Caddesine sıcak asfalt sermeye başlayan ekipler, caddeye 5 cm kalınlığında 2 bin ton asfalt serdi. Sunay Caddesini boydan boya asfaltlayan ekipler, daha sonra Göçmenler ve Nükhet Coşkun caddelerinde çalışmaya başlayacak. Ekipler, Bağlar ilçesindeki asfalt çalışmasını bir hafta içinde tamamlamayı hedefliyor.Kent merkezinde 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt serme, kırsal ilçelerde ise bin 100 kilometrelik yolda sathi kaplama yapma hedefiyle sezonu açan Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelinde bozuk ve yıpranan bulvar, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor.