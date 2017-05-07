08.05.2017 02:30:33

Diyarbakır'da Bölücü Terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamında, Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamında, Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır/Silvan İlçesi kuzeydoğusunda icra edilen Bayrak-51 operasyonu kapsamında, temas araması esnasında (Kazandağı Köyü) toprağa gömülü vaziyette 1 adet Doçka Uçaksavar silahı, 1 adet Kanas Keşkin Nişancı Piyade tüfeği'ne ilave olarak, 1'i arama yapılan evde olmak üzere 4 adet AK-47 P.Tf., 1 adet Baretta marka tabanca, (691 adet Doçka, 2.057 adet Bixi, 10 adet Kannas, 552 adet M -16, 31 adet AK-47 Piyade tüfeği'ne ait olmak üzere) toplam 3.311 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.