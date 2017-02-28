28.02.2017 10:17:24

Diyarbakır'da bin 787 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında düzenlenen narkoterör operasyonunda bin 787 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan, imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla dün operasyon yapıldığı belirtildi.

Kocaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köyleri kırsalında 3 ayrı noktada gizlenen bidonlar içerisinde bin 734 kilogram toz, 53 kilogram kubar esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların artan azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.