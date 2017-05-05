05.05.2017 17:58:38

Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Siverek yolu üzerindeki tarlada çalışan Havva ve Emine Bozkurt, aniden bastıran yağmur nedeniyle ağacın altına sığındı.

Sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havva Bozkurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emine Bozkurt, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.