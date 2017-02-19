19.02.2017 18:30:45

Diyarbakır'da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.