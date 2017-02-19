SON HABERLER
Bakan Arslan, AK Partili üyelerle buluştu
Şehit Ali Şahin dualarda anıldı
Ücretsiz internet için girdiği aracın içerisinde ölü bulundu
Evkur Yeni Malatyaspor kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor
Muharrem Usta: Trabzon'u futbolcu havzası yapmak istiyoruz
Muharerm Usta: 'Trabzon'u futbolcu havzası yapmak istiyoruz'
Diyarbakır’da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi
Manisa BBSK kendi evinde berabere kaldı
Dick Advocaat: 'Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirsin'
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
19.02.2017 18:30:45
Diyarbakır'da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
Advocaat: Yönetim benden iyi hoca bulursa getirebilir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrasında 'Yönetimimiz eğer daha iyi hoca bulursa getirebilir.' dedi.
19.02.2017 18:33:02
İstanbul Beşiktaş'ta şüpheli ölüm
İstanbul Ortaköy'de, birkaç yıldır sokaklarda yaşadığı belirtilen 38 yaşındaki Doğan Gerçel adlı kişi ölü bulundu.
19.02.2017 16:50:49
Uganda'da 1 ton fil dişi ele geçirildi
Uganda'danın başkent Kampala'nın dış mahallerindeki bir eve yapılan baskında 1 ton fil dişi ele geçirildiğini açıkladı.
19.02.2017 16:47:35
Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya'nın siber saldırıları kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Rusya'dan gelen siber saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.
19.02.2017 16:39:46
Yüksek televizyon sesi boşanma delili sayıldı
İstanbul Kağıthane'de eşini öldüren adamın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, cinayetin planlı işlendiğini, silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesinin yüksek açıldığını savundu.
19.02.2017 16:36:49
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.
19.02.2017 14:09:57
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.
19.02.2017 14:03:09
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları