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Diyarbakır'da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi
19.02.2017 18:30:45

Diyarbakır'da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.
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