07.05.2017 10:31:39

Diyarbakır'da 6 dil bilen turizm zabıtaları göreve başladı

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Diyarbakır'da turizm zabıtaları göreve başladı. 6 dil bilen zabıtalar, bir taraftan turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan rekreasyon çalışmaları tamamlanan alanlarda seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor.

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Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Diyarbakır'da turizm zabıtaları göreve başladı. 6 dil bilen zabıtalar, bir taraftan turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan rekreasyon çalışmaları tamamlanan alanlarda seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor.UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın en eski ve en sağlam yapılarından biri olan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri'nin yanı sıra çok sayıda tarihi cami, kilise ve hanları içerisinde barındıran Diyarbakır, huzur ortamının oluşmasıyla beraber turistlerin ilgili odağı olmaya başladı. Kentte 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ancak yaşanan terör olayları nedeniyle turistik bölgelerin kapatılmasının ardından lağvedilen turizm zabıtaları, kentin ziyaretçi akınına uğramasıyla birlikte yeniden göreve başladı. 6 dil bilen zabıtalar, bir taraftan turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan rekreasyon çalışmaları tamamlanan alanlarda seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor."Kentin tanıtımına yardımcı oluyoruz"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Emrah Aydın, kente gelen yerli ve yabancı turistlere öncelikli olarak şehrin tanıtımında yardımcı olduklarını belirterek, "Gerek güvenlikleri, gerek şehrin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. İbadethanelere gelen dilenciler ve içerideki seyyar satıcılarla ilgili de uygulamalarımız var" dedi.Kentte yaşanan terör olayları sonrası lağvedilen turizm zabıtalarının bir ay önce tekrar göreve başladığını ifade eden Aydın, "Yeni yönetimle beraber bu birimin tekrar oluşturulmasına karar verildi. Son bir aydır hizmet vermeye başladık. 18 kişilik kadromuzla gelen turistlere seyahat ederken uğrayabilecekleri herhangi bir olumsuz duruma karşı yardımcı oluyoruz. İngilizce, Almanca, Arapça, Kürtçe, Zazaca bilen arkadaşlarımız var. Toplam 6 dil bilen arkadaşlarımız da var" diye konuştu.