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Diyarbakır'da 420 kilogram amonyum nitrat imha edildi
25.07.2017 11:43:03

Diyarbakır'da 420 kilogram amonyum nitrat imha edildi

Diyarbakır'da eski bir su deposu çevresine tuzaklanmış ve 420 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kocaköy İlçesi'nde 6 bidon içine yerleştirilerek, eski bir su deposu çevresine tuzaklanmış ve 420 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Patlayıcının imha edilmesi insansız hava aracı kamerası ile görüntülendi.

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamı devam ettirilmesi, her türlü terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına devam edildiğini açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu bağlamda 23 Temmuz 2017 pazar günü saat 12.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden, 24 Temmuz 2017 Pazartesi saat 05.40'tan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü Ban Tepe mevkii bölgesindeki kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş vaziyette, 20 metre aralıklı, 2 ayrı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olay yeri incelemesi neticesinde; mayın/el yapımı patlayıcı düzeneklerinin 6 adet jelikan bidon içerisine konulduğu, yaklaşık 420 kilogram Amonyum Nitrat kullanıldığı, Alfa Fire ateşleme anahtarı ve 8'li pil bloğu tekniğiyle infilaklarının planlandığı tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı kullanılan diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir."

336 BİN 970 KÖK HİNT KENEVİRİ

Valilik açıklamasında, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü narko-terörizm operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamanın bu bölümünde şöyle denildi:

"18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, olayın şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."


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