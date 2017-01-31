31.01.2017 16:50:49

Diyarbakır'da 416 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca ihbar üzerine yapılan çalışmada, kaza yapmış halde bulunan bir araç içerisinde 416 kilogram kubar esrar ele geçi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca ihbar üzerine yapılan çalışmada, kaza yapmış halde bulunan bir araç içerisinde 416 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi ve yol kontrol faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde, Hantepe mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan aracın yapılan kontrolünde rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüpheli ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.