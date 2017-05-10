10.05.2017 20:12:59

Diyarbakır'da 342 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir oto yıkama istasyonunda esrar bulunduğunu öğrenince iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirdi, olayla ilgili Ö.F.E. gözaltına alındı.



