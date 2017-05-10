10.05.2017 21:34:05
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir oto yıkama istasyonunda esrar bulunduğunu öğrenince iş yerine operasyon düzenledi.
342 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirdi, olayla ilgili Ö.F.E. gözaltına alındı.