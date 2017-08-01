01.08.2017 11:44:03

Diyarbakır'da 2 asker şehit oldu!

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında PKK'lılar tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana gelen olayda edinilen ilk bilgilere göre, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.