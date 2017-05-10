10.05.2017 17:58:05

Diyarbakır'da 100 engelliye tekerlekli sandalye

Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şubesince Engelliler Haftası dolaysıyla 100 bedensel engelliye tekerlekli sandalye ve tişört, 50 engelliye baston dağıtıldı.

Diyarbakır'da yaşayan hayırsever Zekiye Alaverdi'nin katkılarıyla bir düğün salonunda Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şubesince düzenlenen etkinlikte, 100 tekerlekli sandalye, 100 tişört ve 50 baston bedensel engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Engelliler için tüm insanların duyarlı olmasını temenni eden Alaverdi, "Eğer insanları mutlu etmişsem ne mutlu bize. Herkesin engellilere yardım etmesini istiyorum." diye konuştu.

Çocuğunun doğuştan engelli olduğunu belirten Sıtkı Erdoğan da bu tür yardımı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Tekerlekli sandalye alan engelli çocuğun annesi Bircan Dolan ise yardımda bulunanlara teşekkür ederek, "Çocuğuma tekerlekli sandalye yakıştırmıyorum ama mecburuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın eşi Perihan Aslan ve engelli vatandaşların aileleri katıldı.







