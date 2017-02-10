SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımı tamamlandı
10.02.2017 16:04:52

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımı tamamlandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımının tamamlandığını ve yol yapım çalışmalarının ardından hastanenin hizmete gireceğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımının tamamlandığını ve yol yapım çalışmalarının ardından hastanenin hizmete gireceğini söyledi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu Diyarbakır'a ve bölgeye hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımının tamamlandığını ancak hastane bitmesine karşın yol yapım çalışmaları nedeniyle açılışın geciktiğini aktardı. Bunun geç kalınmış bir şey olduğunu ifade eden Ensarioğlu, "Bir hastane yapılıyor, kocaman bir bina yapılıyor. O binanın içi son model cihazlarla donatılıyor ama yolu yapılmıyor. Yetkililerle de görüştük. Onlar da bunun geç kalınmış bir şey olduğunu söylediler. Şu an yol yapım çalışmaları başlamış durumda. Yol yapımı biter bitmez bu hastane devreye girecek. Bu hastane sadece Diyarbakır'a değil bölgeye de hizmet edecek" dedi.

Türkiye'de değişim ve dönüşümün en büyük ayaklarından birinin de sağlık olduğunu belirten Ensarioğlu, "Bunun da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ehil ve liyakatli kişilerin bu işin başında olmasıdır. Ehil ve liyakatli insanlar işin başında olursa sıkıntı çekmeyiz. İlimize baktığımızda birçok kurumumuzda gerçek anlamda ehil ve liyakatten uzak kişileri görüyoruz. Bizim gibi halkımız da bundan rahatsızlık duyuyor. Sağlıklı bir hizmet verilmediğini düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni göreve gelen kişilerin daha iyi hizmet sunabilme noktasında bir ekip çalışması ile bir sevda ile bir Diyarbakır sevdalısı olarak hizmet etmelerini bekliyoruz. Bizimki sadece uyarıdır. Yetkili sendika olduğumuz için zaman zaman idarecilerle bir araya geliyoruz. Uyarılarımızı dikkate alınmadığı zaman bunu genel merkezimize iletiyoruz. Genel merkezimiz de bunu bakanlık nezdinde konuşuyor ve bakanlıkta müfettiş göndererek gerekli incelemeler yapılıyor" diye konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı
Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı
BM rakamlarına göre, çatışmaların 4 yıldır devam ettiği Güney Sudan'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.
10.02.2017 16:16:29
Maradona, FIFA için çalışacak
Maradona, FIFA için çalışacak
Arjantinli eski yıldız futbolcu Diego Maradona, FIFA'da görev alacağını duyurdu.
10.02.2017 16:03:02
14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Muş merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, 20’si mahrem imamı olmak üzere 33 kişi gözaltına alındı.
10.02.2017 16:00:54
Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi
Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslere kablosuz internet ve şarj istasyonları kurdu.
10.02.2017 15:35:51
4 metre karda mücadele
4 metre karda mücadele
Bitlis'te kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgerde yolları açmak için büyük mücadele veriliyor.
10.02.2017 15:33:33
Ara transferin şampiyonu Fransa
Ara transferin şampiyonu Fransa
FIFA, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülke olarak Fransa'yı gösterdi.
10.02.2017 15:22:19
Depremzedeler Cuma namazını çadırda kıldı
Depremzedeler Cuma namazını çadırda kıldı
Depremlerle sallanan Çanakkale Ayvacık'ta en çok etkilenen köy Yukarıköy'de Cuma namazı deprem çadırında kılındı.
10.02.2017 15:19:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları