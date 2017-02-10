10.02.2017 16:04:52

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımı tamamlandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımının tamamlandığını ve yol yapım çalışmalarının ardından hastanenin hizmete gireceğini söyledi.

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımının tamamlandığını ve yol yapım çalışmalarının ardından hastanenin hizmete gireceğini söyledi.Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu Diyarbakır'a ve bölgeye hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımının tamamlandığını ancak hastane bitmesine karşın yol yapım çalışmaları nedeniyle açılışın geciktiğini aktardı. Bunun geç kalınmış bir şey olduğunu ifade eden Ensarioğlu, "Bir hastane yapılıyor, kocaman bir bina yapılıyor. O binanın içi son model cihazlarla donatılıyor ama yolu yapılmıyor. Yetkililerle de görüştük. Onlar da bunun geç kalınmış bir şey olduğunu söylediler. Şu an yol yapım çalışmaları başlamış durumda. Yol yapımı biter bitmez bu hastane devreye girecek. Bu hastane sadece Diyarbakır'a değil bölgeye de hizmet edecek" dedi.Türkiye'de değişim ve dönüşümün en büyük ayaklarından birinin de sağlık olduğunu belirten Ensarioğlu, "Bunun da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ehil ve liyakatli kişilerin bu işin başında olmasıdır. Ehil ve liyakatli insanlar işin başında olursa sıkıntı çekmeyiz. İlimize baktığımızda birçok kurumumuzda gerçek anlamda ehil ve liyakatten uzak kişileri görüyoruz. Bizim gibi halkımız da bundan rahatsızlık duyuyor. Sağlıklı bir hizmet verilmediğini düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni göreve gelen kişilerin daha iyi hizmet sunabilme noktasında bir ekip çalışması ile bir sevda ile bir Diyarbakır sevdalısı olarak hizmet etmelerini bekliyoruz. Bizimki sadece uyarıdır. Yetkili sendika olduğumuz için zaman zaman idarecilerle bir araya geliyoruz. Uyarılarımızı dikkate alınmadığı zaman bunu genel merkezimize iletiyoruz. Genel merkezimiz de bunu bakanlık nezdinde konuşuyor ve bakanlıkta müfettiş göndererek gerekli incelemeler yapılıyor" diye konuştu.