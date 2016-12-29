29.12.2016 10:45:44

Diyanet Vakfından Suriye'ye bin 200 aile için çadır kent

Türkiye Diyanet Vakfı, Irak'ın Telafer kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Azez şehrine göç eden bin 200 aile için çadır kent kurdu.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Irak'ın Telafer kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Azez şehrine göç eden bin 200 aile için çadır kent kurdu.Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye içerisinde tahliyesi gerçekleştirilen Halepli siviller için yaptığı çalışmaların yanı sıra Azez İğde köyünde Telaferli aileler için 6 bin kişilik çadır kent kurdu. Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Azez'e gelen bin 200 aile için kurulan çadır kente aileler yerleşmeye başladı.İç savaş mağduru ailelerin Azez'e büyük zorluklarla geldiğini ve ağır kış şartları nedeniyle camilerde ve farklı yerlerde barınan ailelerde soğuk nedeniyle ölümlerin yaşandığını ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, ailelerin çadır kente tahliye edilmeye başladığını, çadır kentte yaşayacak ailelerin temel ihtiyaçlarının TDV ekipleri tarafından karşılanacağını ifade etti. 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' yardım kampanyası kapsamında yaraların sarıldığını vurgulayan Erdem, "Kırıkhan'a Suriye üzerinden gelen 194 Irak Telaferli, Azez'de bulunan İğde kampımıza Valilik tarafından yönlendirilmiştir. Daha önce camilerde, sokaklarda yaşayan aileleri çadır kente yerleştirdik. Toplamda 360 aile çadır kente yerleşti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Suriye Azez'de kurduğumuz koordinasyon merkezi ve Kilis'teki mobil mutfağımızdan bölgeye sıcak yemek, ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımlarımızın yanı sıra barınma konusundaki desteklerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda Telafer'den gelen Türkmen aileler için de çadır kentimize aileler yerleşmeye başladı" dedi.