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Diyanet-Sen'den 'evet' çağrısı
16.02.2017 10:15:29

Diyanet-Sen'den 'evet' çağrısı

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, 'evet' çağrısı yaptı.

Ajansların haberine göre Diyanet-Sen Siirt Şubesi tarafından öğretmenevinde düzenlenen toplantıda din görevlileri ile bir araya gelen Bayraktutar, sendikalarının 12 Eylül 2010 referandumuyla toplu ve toplumsal sözleşmeye "evet" dedikleri gibi 27 Nisan e-muhtırasına da karşı durduklarını söyledi.

Son olarak 15 Temmuz'da ilk sokağa çıkmaya davet eden sivil toplum örgütleri arasında Memur-Sen ve bağlı sendikalar olduğunu belirten Bayraktutar, şöyle konuştu:

"İlk din görevlilerine mesaj atan Diyanet-Sen Genel Başkanı olarak bizzat ben bu mesajı çektim. Yani Memur-Sen'in ve bağlı sendikalarının bu ülkenin birlik ve beraberliğinde katkısı çok büyüktür. Ülke yeni bir gündeme taşındı. Neden buna ihtiyaç duyuldu, neden bu tartışma belirli bir zamandan beri devam ediyor? 1. Dünya Harbi'nde galip gelen ülkeler, yeni gelişmekte olan coğrafyalardaki hükümetlerde hiç tartışmadığımız, tartışmayı bile bu millete tartıştırmadıkları iki başlı sistem söz konusuydu. Bu iki başlı sistem yukarıdakilerle tabandaki vatandaşları devamlı milli ve örfi her türlü gelenekleriyle kavga etmişlerdir ve laikliği bahane ederek hep bu milleti inançları adına dövmüşlerdir. Nasıl bu iki başlı sistemden kurtulacağız. Yani halkın seçtiği idarecilerin yukarıda kavga etmesine yine bu millet müsade etmeyecek. Öyleyse benim oy verdiğim, benim takdirimle orada kalan insan millete karşı sorumludur ve millete hesabı vermelidir."

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesinin 1982 Anayasası ile kaldırıldığını öne süren Bayraktutar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neymiş, 1982 Anayasasıyla egemenlik milletin değil, bu millet kurumlarıyla, askerlerimiz içinde layık olmayan insanların tavırlarıyla şu kurumuyla diyerek bu milletin egemenliğine, özgürlüğüne gem vurmuşlardır. O halde bu kelepçeleri kırabilmek için Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Bey'in yarın bir basın açıklamasıyla başlatacağı 'evet' kampanyasına bu ülkeye gönül veren herkesi 'evet' demeye davet ediyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Beni idare edecek insanları seçme hakkına sahibim. Ama bunu görev alanında yapamam. Kendi aramızda özellikle toplantılarımızda hiçbir siyasi görüşü yermeden, hiçbir siyasi görüş aleyhinde ve lehinde olmadan sadece anayasal hak olarak bu konuda hepinizi ben 'evet' demeye davet ediyorum. Gelecek günler bizim için hayırlı olacaktır. Allah bu ülkeye geçmişte yaşanan sıkıntıları bir daha yaşatmasın, bizim kurtuluşumuz beraber olmaktadır."

Toplantıya, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı.

NE OLMUŞTU?

Maduro'nunİstanbul Ümraniye'deki Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç'in cemaate referandumda ‘Evet' oyu kullanmaları çağrısına tepki gösterilmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise cami imamlarına, “Kişiler arasında ihtilaf konusu olabilecek hiçbir şey, kalpler arasında ayrımcılığa yol açabilecek bir tek kelime camiye taşınmayacak” demişti.


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