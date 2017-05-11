11.05.2017 21:03:19

Diyanet İşleri Başkanı Görmez:

'Bugün alem-i İslam çok zor bir süreçten geçiyor. Ümmetin çocukları 200 yıldır cahil bırakıldı. Sadece cahil bırakılmadı, savaşların pençesinde inim inim inleyen nesiller kayboldu. Bütün bu yeni nesilleri yeniden kazanmak için büyük bir çabaya ihtiyaç var'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bugün alem-i İslam çok zor bir süreçten geçiyor. Ümmetin çocukları 200 yıldır cahil bırakıldı. Sadece cahil bırakılmadı, savaşların pençesinde inim inim inleyen nesiller kayboldu. Bütün bu yeni nesilleri yeniden kazanmak için büyük bir çabaya ihtiyaç var." dedi.

Görmez, Türkiye Diyanet Vakfının "Uluslararası Konuk Öğrenci Programı" kapsamında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 34 öğrenci için düzenlenen diploma törenine katıldı.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki törende konuşan Görmez, böyle güzel bir etkinliğe katıldığı için Allah'a şükrettiğini söyledi.

Coğrafyanın sınırlarla çizilemeyeceğini, kalelerle tahkim edilemeyeceğini belirten Görmez, şöyle konuştu:

"Öyle coğrafyalar var ki siz o coğrafyada bedenen olmasanız da kalben olursunuz. Dünyanın her yerinde buna şahit oluyoruz. 4 veya 5 asır dünyanın muhtelif yerlerinde bulunup da dua almaya devam eden başka bir millet yok. Çünkü bizim medeniyetimizde sömürmek yok. Bizim ecdadımız gittikleri yerde hiçbir kötülük yapmadı. Hiç kimsenin inancına ve diline karışmadı. Hiç kimsenin kimliğine müdahale etmedi. İslamın rahmet kapısı daima açık oldu, takdir tamamen onlara bırakıldı."

Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü topraklarda adaletin esas olduğunu vurgulayan Görmez, "Bugün alem-i İslam çok zor bir süreçten geçiyor. Ümmetin çocukları 200 yıldır cahil bırakıldı. Sadece cahil bırakılmadı, savaşların pençesinde inim inim inleyen nesiller kayboldu. Bütün bu yeni nesilleri yeniden kazanmak için büyük bir çabaya ihtiyaç var. Bu çaba için de insanlığın umut bağladığı topraklarda ve ülkede yaşıyoruz. Böyle 100 binlerle ifade edilen yabancı öğrenci, yabancı kelimesini de sevmiyorum, gönül coğrafyamızdan konuk ve misafir öğrencilerimizin sayısıyla ilgili henüz çok eksiklerimiz var." dedi.

Medeniyetin, farklılıkların birleşmesinden oluştuğunu dile getiren Görmez, şunları kaydetti:

"Farklı dillerin, renklerin, kültürlerin birleşmesinden çok daha muhteşem bir medeniyet ortaya çıkıyor. Onun için biz de sizden çok şey kazanıyoruz. İmam Hatip Lisesi projesi, İslam ilim ve medeniyet tarihimizde yaşadığımız büyük bir kırılmayı tamir etmesi bakımından son derece önemli. Gittiğim her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim bilgi ve medeniyet tarihimizde en büyük kırılma noktalarımızdan bir tanesi bilginin, dini ve dini olmayan diye ayrılıp tasnif edilmesidir. İslam bunu reddettiği ve kabul etmediği halde, İslam kainatın ayetleriyle kitabın ayetlerini birbirinden ayırmadığı halde, Cenabıhakk'ın kainata yerleştirdiği sünnetler ile peygamberinin sünnetini ayırmadığı halde bunları birbirinden ayırmaya başladığımızda bizim medeniyet olarak çöküşümüz başlamıştır."

Konuşmaların ardından Görmez, öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Görmez'e hediye verdi.



