26.01.2017 16:41:32

Diyadinli iş adamından örnek davranış

Ağrılı iş adamı Kemal Çiftçi, doğup büyüdüğü Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyüne taziye evi yaptırırken, onursal başkanı olduğu Diyadin Gençlerbirliğisporu ise yaptığı yardımlarla zirveye taşıdı.

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Ağrılı iş adamı Kemal Çiftçi, doğup büyüdüğü Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyüne taziye evi yaptırırken, onursal başkanı olduğu Diyadin Gençlerbirliğisporu ise yaptığı yardımlarla zirveye taşıdı.Ankara'da müteahhitlik yapan iş adamı Kemal Çiftçi, doğup büyüdüğü toprakları unutmayarak yardımda bulunmaya devam ediyor. İlçede bulunan ve üniversite okuyan 104 öğrencinin yurt ücretlerini karşılayan Kemal Çiftçi, gençlerden kurduğu Diyadin Gençlerbirliğispor Kulübünü Ağrı Amatör Ligi'nde zirveye taşıdı. Anne ve babasının hayratı için köyüne taziye evi de yapan Çiftçi, "Bilindiği gibi kış ayları bölgede oldukça soğuk geçiyor. Bu nedenle köylülerimiz taziyelerini evlerde yapmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Bu nedenle 200 kişilik güzel bir taziye evi yaparak halkımızın hizmetine sunduk. İnşallah ilerleyen süreçte bir Kur'an kursu yapmayı planlıyorum" dedi.Diyadin'de ciddi bir gençlik nüfusu olduğuna değinen Çiftçi "Diyadin ilçemizde çok fazla sosyal aktivite olmadığı için gençlerimizi futbola yönlendirdik. Ayrıca Diyadin ilçemizin şu an tek futbol takımı olan Diyadin Gençlerbirliğispor Kulübünün onursal başkanlığını yapıyorum. Gençleri terörden uzaklaştırmak için spor çok önemli bir etkendir" şeklinde konuştu.Diyadin Belediyesi Başkan Vekili Salih Yaşar, ilçeye yaptıkları yardımlarından dolayı iş adamı Kemal Çiftçi'ye teşekkür plaketi takdim etti.