07.05.2017 12:10:28

Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu 2021 yılında tamamlanacak

2016 yılında restorasyonuna başlanılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami'nde çalışmaların 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

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2016 yılında restorasyonuna başlanılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami'nde çalışmaların 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.Sivas Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen geziyle kentte görev yapan gazeteciler Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan camiyi gezen gazeteciler, caminin tarihi hakkında Divriği Ulu Cami İmam Hatibi Nail Ayan'dan bilgi aldı. Ayan, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarının 2021 yılında bitirilmesinin planlandığını söyledi. Caminin tarihin en kapsamlı restorasyonuna girdiğini ve çalışmaların 8 aydır devam ettiğini ifade eden Ayan, "Restorasyonun öngörülen bitirilme süresi 5 yıl. Bu süre zarfı içerisinde eserimiz hak ettiği değeri görecek, bizden nesillere de hak ettiği şekilde bırakılacak. Bu yönde ümit etmekteyiz. Bu yaz geçici çatı uygulaması yapılacak. Bu geçici çatı uygulaması yapıldıktan sonra şu an üzerindeki mevcut çatı kaldırılacak ve eser yukarıdan aşağı özenle restore edilecek ve bu süre zarfı içerisinde gelen ziyaretçilerimiz bu eseri hafta içi görme şansı olmayabilir. Hafta sonları saat 12 ile 18 arası kontrollü bir şekilde vatandaşlar dışarıdan görme şansına sahiptirler. Bu geçici çatı uygulaması uygulandıktan hemen sonra eserden 5-6 metre kenardan bir yürüyüş platformu oluşturularak, eserin restorasyon aşamasına da gelen ziyaretçiler bu kapıları görme şansı elde edecektir' şeklinde konuştu.Öte yandan caminin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, bu kapsamda kamulaştırılan 200'e yakın evin yıkıldığı öğrenildi.