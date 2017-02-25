25.02.2017 10:50:59

Divapan'dan çalışanlarından cankurtaran bağış

Örnek bir kampanya düzenleyen Divapan tüm çalışanları ile Kızılay'a kan bağışında bulundu. Divapan çalışanları, Kızılay'a toplu kan bağışında bulunarak yeni bir Sosyal Sorumluluk Projesine imza attı. Düzenlediği kan bağışı kampanyası ile diğer kurum ve kuruluşlara da örnek oldu.

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Örnek bir kampanya düzenleyen Divapan tüm çalışanları ile Kızılay'a kan bağışında bulundu. Divapan çalışanları, Kızılay'a toplu kan bağışında bulunarak yeni bir Sosyal Sorumluluk Projesine imza attı. Düzenlediği kan bağışı kampanyası ile diğer kurum ve kuruluşlara da örnek oldu.Sosyal sorumluluk örneği gösteren Divapan personeli Kızılay için kan vererek insan sağlığına verdikleri önemi gösterme imkanı buldu.Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, kan bağışının hayat kurtardığının altını çizerek, kan vererek nice insanlara umut olunabileceğini vurguladı.Divapan ailesi olarak düzenledikleri Kızılay'a yönelik kan bağışı kampanyası ile toplum sağlığına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Zengin "Divapan çalışanlarımız Kızılay'a kan bağışladılar. Bağış yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.