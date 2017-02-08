08.02.2017 20:51:26

DİSKİ Müdürü Karadağ'dan Belediye Başkanı Çelik'e ziyaret

Diyarbakır İçme Suyu ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Karadağ, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Diyarbakır İçme Suyu ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Karadağ, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fırat Tutşi, Silvan ilçesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silvan Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Çelik'i makamında ziyaret eden Karadağ, ilçenin içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla geldiklerini belirtti. Ziyaret kapsamında Fen İşleri Müdürü Serdar Bakıroğlu ve DİSKİ Silvan Şube Şefi İbrahim Merter ile birlikte ilçeyi gezen ve eksikleri yerinde tespit eden Karadağ, gerekli birimlere talimat vererek eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatını verdi.