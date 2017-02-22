22.02.2017 16:21:14

DİSK Genel Başkanı Beko'dan Başkan Tokat'a ziyaret

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.DİSK Başkanlar Kurulunca 3 Şubat 2017 tarihinde DİSK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 'Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin Hayır' anlayışı ile 16 Nisan referandumuna hayır deme kararı alan DİSK Genel İş Başkanı Kani Beko bu kapsamda yurt genelinde sürdürdüğü ziyaretlerine devam ediyor.DİSK Genel Başkan Yardımcısı Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Gonca, Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, Genel İş Sendikası Şube Sekreteri Sedat Aslanoğlu, ve Genel İş Sendikası Mali Sekreteri Ali Osman Çimen ile beraber Başkan Tokat'ı ziyaret eden Beko; "Nisan ayında yapılacak referandum Türkiye'nin geleceğini ve kaderini tayin edecek" diyerek ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.Ziyaret için DİSK Genel İş Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki heyete teşekkür eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Bu referandum herhangi bir parti ve anlayış meselesi değil. Ülkenin bekasını bizden sonraki nesilleri ilgilendiren bir durum. Bunu halka somut olarak ayrıntıya boğmadan temel hususlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Muğla bu anlamda üstüne düşeni yapacaktır. Ancak sadece Muğla'nın hayır demesi yetmiyor Türkiye'nin diğer bölgelerinden de desteklenmesi gerekli. 2010 referandumunu yapan irade 6 yıl sonra tekrar bir referandumu önümüze koyuyor. 2010 referandumunda evet denilecek maddeler vardı. Ama şu düzenlemede içerisinde evet denilecek tek madde yok. Vatandaşımıza bunu bu şekilde anlatmalıyız. Bu partiler üstü bir durum. Bir parti yarışı halinde bakmamalıyız. Umuyorum ki 16 Nisan'da sandıktan hayır çıkacaktır. Ben sizlere ziyaretiniz için teşekkür ediyor bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.Beko ziyaret sonunda DİSK tarafından yapılan basın açıklamalarının toplandığı sözümüz adlı bir kitabı da Başkan Tokat'a hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.