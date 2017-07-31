31.07.2017 21:03:54

Dışişlerin'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün Irak Büyükelçiliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil'de bugün Irak Büyükelçiliğini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz. Söz konusu saldırının, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar alınan bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir. Terör eylemlerinin Afganistan'ın ve Irak'ın terörle mücadelede kararlılığını etkileyemeyeceğine olan inancımız tamdır" denildi.





