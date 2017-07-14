14.07.2017 09:57:43

Dışişleri'nden Hindistan mesajı

Dışışleri Bakanlığı'nca, Hindistan'da meydana gelen sel felaketlerinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Hindistan hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından Hindistan'da meydana gelen sel felaketlerine ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Hindistan'ın Assam, Manipur ve Arunachal Pradesh Eyaletlerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve dost Hindistan hükümetine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.''