30.07.2017 20:34:54

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Brett McGurk'ün 'Türkiye'nin PYD ile mücadelesi el-Kaide'ye yarıyor' imasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye'de terörist örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır.

Adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin tepkimiz Washington Büyükelçiliğimiz tarafından da ABD makamları nezdinde yinelenecektir.''

ABD'li McGurk ne söylemişti?

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk konuşmasında şu sözleri söylemişti;



"İdlib bölgesi 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide'nin en büyük barınma alanı haline geldi. Bu çok ciddi bir sorun, bir süredir devam eden bir sorun. Buradaki El Kaide varlığına çok odaklanmış durumdayız, İdlib'e giden El Kaide liderleri çoğu zaman oradan çıkamıyor. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor? El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'nin yardımcısı İdlib'e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller. Dolayısıyla, Amerika'nın bu konuyla başa çıkmak için Suriye'nin bazı bölgelerinde ne yaptığından söz etmeyeceğim, ama bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türkler'le çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib'de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD'den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele."