16.02.2017 10:04:40

Dışişleri'nden ABD'de kritik temaslar

ABD'nin, PKK/PYD ile ilişkileri ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi dahil Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren birçok konuda Washington'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın görüşmelerinin 'çok verimli geçtiği' bildirildi

AA muhabirinin, Washington'daki Türk diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Yalçın'ın görüşmelerinin, yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan üst düzey temasların bir ön hazırlığı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Hafta başında geldiği Washington'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Yalçın'ın, özellikle PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yeni yönetim tarafından destek verilmemesi ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi sürecinin önemi konusunda Ankara'nın tavrını muhataplarına aktardığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Suriye'de güvenli bölge gibi konular da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı toplantıların karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi.

Diplomatik yetkili, söz konusu temasların gelecek haftalarda da devam edeceğini vurgulayarak, "Amerikan tarafının, Türkiye'nin tezlerini dinlemeye oldukça istekli olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'li muhataplarıyla bu konuları görüşmeye devam edeceklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın hafta başında ABD'ye gideceğini duyurmuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder