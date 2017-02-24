24.02.2017 16:36:52

Dışişleri Bakanlığından 'Hocalı Katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı katliamının yıldönümüne ilişkin, 'Bu insanlık faciasına yol açanlar, tarih önünde ve vicdanlarda daimi surette mahkum kalacaklardır. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz' açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Hocalı katliamının yıldönümüne ilişkin, "Bu insanlık faciasına yol açanlar, tarih önünde ve vicdanlarda daimi surette mahkum kalacaklardır. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı'da gerçekleştirilen katliama ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrinde düzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiştir. Bin 275 kişi esir alınmış, 150 kişinin akıbeti ise bugüne kadar belli olmamıştır. Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri işgal altında olup, yerlerinden edilen bir milyona yakın Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın hayatı yaşamaya devam etmektedir. Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 25 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları bu vahşetin acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Bu insanlık faciasına yol açanlar, tarih önünde ve vicdanlarda daimi surette mahkum kalacaklardır. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve katliamda hayatını kaybedenlerin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."