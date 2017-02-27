28.02.2017 01:51:04

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Dışişleri Avrupa ve Uyum Bakanı Kurz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri hakkında, 'Irkçı yaklaşımları ve İslam karşıtlığı radikal partileri dahi geride bırakan Kurz'un şahsi siyasi emelleri için ülkemizi malzeme ederek yeniden gündem yaratma çabası içinde olduğu görülmektedir' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Dışişleri Avrupa ve Uyum Bakanı Kurz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri hakkında, "Irkçı yaklaşımları ve İslam karşıtlığı radikal partileri dahi geride bırakan Kurz'un şahsi siyasi emelleri için ülkemizi malzeme ederek yeniden gündem yaratma çabası içinde olduğu görülmektedir" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Dışişleri Avrupa ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi. Müftüoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamasında, "Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilecek referandum süreci kapsamında Avusturya'da seçim çalışması yapmasının istenmediğine dair açıklaması, Avusturya'nın bağlı olması beklenen demokrasinin evrensel ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamakta ve adıgeçenin önyargılı ve çifte standartlara dayalı yaklaşımının yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Bu sorumsuz ve haddini aşan ifadeleri ve arkasındaki çarpık zihniyeti kabul etmiyoruz" denildi.Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki seçim süreçlerine katılımının demokrasinin bir gereği olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar ifade edildi:"Bu sürecin Avusturya iç politikasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dışişleri Bakanı Kurz'un iddiasının aksine, entegrasyona asıl zararı veren Türk vatandaşlarının demokratik haklarını engellemeye yönelik bu tür ayrıştırıcı ve dışlayıcı söylemlerdir. Tamamen yanlış muhakemeye dayalı bu açıklamanın aynı zamanda entegrasyon konularından da sorumlu olan bir Bakan'dan gelmesi ibret ve endişe vericidir.Irkçı yaklaşımları ve İslam karşıtlığı radikal partileri dahi geride bırakan Kurz'un şahsi siyasi emelleri için ülkemizi malzeme ederek yeniden gündem yaratma çabası içinde olduğu görülmektedir. Herhalukarda, bu sorumsuz ifadelere rağmen, Avusturya'nın siyasi kültüründe evrensel değerler ve sağduyunun üstün geleceğini ümit ediyor, bu çerçevede Başbakan Christian Kern'in toplantı ve gösteri haklarını teslim eden açıklamasını yapıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz."