28.02.2017 00:40:28

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu:

-'Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilecek referandum süreci kapsamında Avusturya'da seçim çalışması yapmasının istenmediğine dair açıklaması, Avusturya'nın bağlı olması beklenen demokrasinin evrensel ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamakta ve adı geçenin önyargılı ve çifte standartlara dayalı ya

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye'deki referandum süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya'da seçim çalışması yapmasının istenmediğine dair açıklamasının, ülkesinin bağlı olması beklenen demokrasinin evrensel ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamakta olduğunu belirterek, Kurz'un önyargılı ve çifte standartlara dayalı yaklaşımının yeni bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.

â€‹Sözcü Müftüoğlu, Kurz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, bir soruya verdiği cevabında, şunları kaydetti:

"Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilecek referandum süreci kapsamında Avusturya'da seçim çalışması yapmasının istenmediğine dair açıklaması, Avusturya'nın bağlı olması beklenen demokrasinin evrensel ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamakta ve adı geçenin önyargılı ve çifte standartlara dayalı yaklaşımının yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Bu sorumsuz ve haddini aşan ifadeleri ve arkasındaki çarpık zihniyeti kabul etmiyoruz."

â€‹â€‹Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki seçim süreçlerine katılımının demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Bu sürecin Avusturya iç politikasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dışişleri Bakanı Kurz'un iddiasının aksine, entegrasyona asıl zararı veren Türk vatandaşlarının demokratik haklarını engellemeye yönelik bu tür ayrıştırıcı ve dışlayıcı söylemlerdir.Tamamen yanlış muhakemeye dayalı bu açıklamanın aynı zamanda entegrasyon konularından da sorumlu olan bir Bakan'dan gelmesi ibret ve endişe vericidir." diye konuştu.

Müftüoğlu, "Irkçı yaklaşımları ve İslam karşıtlığı radikal partileri dahi geride bırakan Kurz'un şahsi siyasi emelleri için ülkemizi malzeme ederek yeniden gündem yaratma çabası içinde olduğu görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Her halükarda söz konusu sorumsuz ifadelere rağmen, Avusturya'nın siyasi kültüründe evrensel değerler ve sağduyunun üstün geleceğini ümit ettiklerini vurgulayan Müftüoğlu, bu çerçevede Başbakan Christian Kern'in toplantı ve gösteri haklarını teslim eden açıklamasını yapıcı bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeler için ülkelerine gelmesinde hiçbir sakınca olmadığını, ancak Avusturya'da yaşayan Türk seçmenlerine, referanduma yönelik seçim konuşması yapmasının istenmediğini, bu durumun ülkede huzursuzluğa neden olduğunu ileri sürmüştü.



