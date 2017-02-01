01.02.2017 19:15:27

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 'Ukrayna'nın doğusunda son günlerde artan çatışmalar kaygı vericidir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Ukrayna'nın doğusunda son günlerde artan çatışmalar kaygı vericidir. Ukrayna'da ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl çözüme ulaşılması yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Ukrayna'nın doğusunda son günlerde artan çatışmaların kaygı verici olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Müftüoğlu, "Can kayıplarının yaşandığı sözkonusu çatışmalardan sert kış koşulları altındaki sivil halk da olumsuz etkilenmekte, insani durum kötüleşmektedir. Durumun bir an evvel sükûnete kavuşması için tüm tarafların Minsk mutabakatlarına riayet etmesi önem arz etmektedir. Ukrayna'da ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl çözüme ulaşılması yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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