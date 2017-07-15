15.07.2017 11:02:02

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dişişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki başta Harem-i Şerif olmak üzere dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Harem-i Şerif'te vuku bulan olaydan ve can kayıplarından üzüntü duyuyoruz. İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki başta Harem-i Şerif olmak üzere dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin insani ve hukuki gereklilik olduğunu hatırlatırız. Bu çerçevede Harem-i Şerif'in olay sonrasında İsrail tarafından uygulamaya konulan giriş yasağı derhal kaldırılmak suretiyle ibadete açılması ve sükunetin biran önce sağlanması gerekmektedir" denildi.