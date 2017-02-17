17.02.2017 21:41:59

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde gerçekleştirileceği öğrenilen anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun, Türkiye tarafından tanınmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı ,Yukarı Karabağ bölgesinde, 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek referandumu kınayarak, söz konusu referanduma ilişkin ,"Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara da zarar vermektedir. Ülkemiz, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek sözkonusu eylemi kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Yukarı Karabağ bölgesinde yapılacak referanduma yönelik açıklaması şöyle:" Çeyrek asırdır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde, 20 Şubat'ta "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandum" gerçekleştirileceği öğrenilmiştir. Sözkonusu "referandum" uluslararası hukuk ilkelerinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT prensiplerinin açık ihlâli niteliğindedir.

Bu ve benzeri eylemler, Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara da zarar vermektedir. Ülkemiz, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek sözkonusu eylemi kınamaktadır. Gayrımeşru gördüğümüz bu referandum ve sonuçları Türkiye tarafından tanınmayacaktır. Yukarı Karabağ ihtilafı Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Nisan 2016'da Yukarı Karabağ temas hattı ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan çatışmalar, statükonun artık sürdürülemez olduğunu ve ihtilafın bir an önce barışçıl şekilde çözümlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. AGİT Minsk Grubu'nun üyesi olan Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir.

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