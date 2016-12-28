Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mütabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD'nin Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mütabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD'nin Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır' dedi.
IHAAW133650-SIY/28-12-2016
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mütabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD'nin Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır" dedi.
28.12.2016 13:36:50 TSI
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