09.05.2017 07:20:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonla görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi ziyareti, Suriye ve Astana süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çvuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonla görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi ziyareti, Suriye ve Astana süreci ele alındı.