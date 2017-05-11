11.05.2017 19:29:36

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Seyf'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SMDK Başkanlığına seçilen Seyf ve başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanlığına seçilen Riyad Seyf ve başkanlık divanı üyelerini kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede Seyf'e tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması yönündeki çabalar, Astana görüşmeleri çerçevesinde ateşkesi güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve gelecek hafta 6. turu yapılacak Cenevre görüşmeleri üzerinde duruldu.