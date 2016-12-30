30.12.2016 20:04:42

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakan arasında yapılan bir önceki telefon görüşmesinin devamı niteliğindeki görüşmede, Suriye'deki ateşkes başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.