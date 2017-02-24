24.02.2017 16:43:19

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Antalya'da esnaf ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Semt Pazarı'nda esnafı ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Semt Pazarı'nda esnafı ziyaret etti.Memleketi Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez Döşemealtı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ilçede cuma günleri kurulan kapalı semt pazarında esnafla bir araya geldi. Kadınların büyük ilgisi ile karşılaşan Bakan Çavuşoğlu, verilen ikramları da geri çevirmedi.Esnafla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, vatandaşların öz çekim isteklerini kırmadı. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, bol kazançlar dileyen Mevlüt Çavuşoğlu'nun bebekleri de sevdiği görüldü. Bakan Çavuşoğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediye ziyareti için pazardan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'de eşlik etti.