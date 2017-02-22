22.02.2017 19:42:02

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kızılcahamam'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu. Bugün öğle saatlerinde Kızılcahamam'a gelen Çavuşoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Gülşen'in ailesini ziyaret etti. Ardından Bakan Çavuşoğlu, esnafı ziyaret etti. AK Parti İlçe Teşkilatına geçen Bakan Çavuşoğlu, İlçe Başkanı Sefa Yıldırım'dan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve partililerle sohbet etti.İlçe teşkilatı ziyaretinin ardından Kaymakamlık binasına geçen Çavuşoğlu, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ile makamında görüştü.