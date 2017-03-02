03.03.2017 09:02:08

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto çalışma kahvaltısında bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleşecek görüşme, saat 08.30'da başladı. Bakan Çavuşoğlu ve Macar mevkidaşının, görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.