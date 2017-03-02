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02.03.2017 13:48:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizim YPG veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz bizi ABD'yle karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz'
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Ömer Öztürk Camii ibadete açılıyor
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