26.02.2017 18:16:05

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (3)

'Bu referandum Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli, hassas bir referandum. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliğine giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz' - 'PKK neden 'hayır' diyor. PKK Türkiye'yi bölmek istiyor, bu sistemde bölemeyeceğini bildiği için 'hayır' diyor. Peki FETÖ'cüler neden 'hayır' diyor. Onlar da darbeyle yıkamadılar, 'Bu s

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu referandum Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli, hassas bir referandum. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliğine giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli bir değişikliktir." dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Çavuşoğlu, Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni ve gazetecilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı bayrağı dünyanın her yerinde en yükseklerde dalgalandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin "kazan kazan" anlayışıyla menfaatlerini korumak durumunda olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Ticaretimizi, misyon sayımızı yurt dışında artırmamız lazım. İnsani ve kalkınma yardımlarımızı en iyi şekilde ulaştırmamız lazım. Uluslararası örgütler içinde çok aktif olup, Türkiye'nin her zaman karar masasında olması lazım. Bunun için çaba sarf etmemiz, inisiyatifler almamız gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya milletvekili olarak fırsat buldukça kente gelip hizmet için çalıştıklarını, sözünü verdikleri projelerin takipçisi olduklarını ifade etti.

Türkülere de konu olan Çubukbeli'ndeki tünele ilk kazmayı vurduklarını, artık bölgenin kolay geçileceğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyada, sosyal politikaları Türkiye kadar başarılı uygulayan başka ülke olmadığını vurguladı.

TOKİ'nin Antalya ve ilçelerinde konut yapımına hız verdiğini anlatan Çavuşoğlu, kentte planlanan önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Antalya'nın her yerini duble yollarla donattıklarına, otoban projelerinin yatırım programına alındığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 5 üniversite bulunan Antalya'da bu sayıyı 10'a çıkaracaklarını söyledi.

İngilizce eğitim veren bölüm ve fakülte sayısını artırmak gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, en az 40 bin civarında yabancı öğrencinin kentte eğitim görmesi gerektiğini belirtti.

- Referandum

Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinerek, "Bu referandum Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli, hassas bir referandum. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliğine giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli bir değişikliktir." diye konuştu.

Komisyon ve Meclisteki tartışmalardan sonra değişikliğin her şeye rağmen oylanarak millete havale edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Son sözü milletimiz söyleyecek, milletimizin doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Çünkü kamuoyundaki tartışmalara baktığımız zaman, gerçekten anayasa paketinin içeriğinden çok hep suçlamalara yönelik tartışmalar. Esasen Türkiye için bu kadar önemli bir konunun daha medeni bir şekilde, doğru bilgilerle ve dürüstçe tartışılması gerekiyor, saldırgan bir tutumla değil. 'Evet' diyecekseniz, bu niye önemli? Bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Ama 'hayır' diyenler de 'Şu maddesine itirazım var' veya 'Şu paket Türkiye'nin geleceği için iyi değildir. Şöyle eksiği vardır.' demeli. Ama yanlış bilgiler olursa esasen vatandaşa saygısızlıktır."

Vatandaşa karşı dürüst olmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, vatandaşın doğru söyleyeni de yanlış söyleyeni de çok iyi bildiğini ifade etti.

- "Türkiye için en uygunu başkanlık sistemi"

Üniversite yıllarından beri Türkiye'de başkanlık sistemini savunduğuna değinen Çavuşoğlu, ülke için en uygun sistemin bu olduğu düşüncesinin sürdüğünü söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin mevcut yapısıyla kaoslar yaşadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugün rejim değişikliği falan yok, 'cumhuriyetin elden gitmesi' diye de bir şey yok. Anayasanın ilk dört maddesine baktığınız zaman hepsi net ortada." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yargının tarafsızlığının önemli olduğunu, bu sistemde de parlamentonun güçlendiğini, denetim görevini çok iyi yaptığını, esas görevi yasama ve denetlemeyi her zamankinden daha güçlü yürüteceğini bildirdi.

Değişikliğin içeriğinin, neden böyle yapıldığının ve istenilenlerin çok iyi anlatılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette yanlış olan sözleri, ithamları ve iftiraları da düzeltmek görevimiz. 'Efendim tek başına cumhurbaşkanı, meclisi feshediyor' diyorlar. Geçen Avrupa'da bazılarıyla sohbet ediyoruz. 'Niye karşısınız, size böyle söylediler değil mi' diyorum. 'Evet' diyorlar. 'Erken seçime götürdüğü zaman kendisini de seçime götürmek zorunda, bu kısmını biliyor muydunuz?' diye sorduğumda, 'hayır.' Niye? 'Sizin Türkler bize böyle söyledi, bizim gazeteler de böyle söyledi' dediler. Ben de dedim ki 'Size söyleyen Türkler de yalan söylüyor, gazeteciler zaten yalan söylüyor. Şimdi Trump gibi diyeceksiniz ama doğru. Almanya'da bütün gazetelere bakın sağ sol, Türkiye ile ilgili yazdıklarına bakın siz söyleyin doğru mu yanlış mı? Siz karar verin." dedim."

Farklı görüştekilerin de bunu söylemesinin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Demokrasi de budur, medenice her şeyi tartışalım. 'Hayır' diyenlere gerçekten saygı duyuyoruz ama 'evet' diyenlerin linç edildiğini görmekten de üzüntü duyuyoruz. Bir sanatçı bir sporcu 'evet' dediği zaman hakaretler, küfürler, aşağılamalar, 'satılık', bilmem 'yobaz' aklınıza gelebilecek her şey." dedi.

- "Hepsi de Türkiye karşıtı kişiler"

"Dışarıda bu sistemin gelmesine karşı çıkanların hepsi de Türkiye karşıtı kişiler. Gerçekten bunu da görüyoruz, Türkiye'nin ilerlemesini, büyümesini istemeyenler. Tabii siyasi partilerin bazılarına sözümüz yok ama sadece kimlerin 'hayır' dediğine baktığınız zaman bile, bunların neden 'hayır' dediğini anladığınız zaman bile, 'evet' demek için yeterli sebebiniz var." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"PKK neden 'hayır' diyor. PKK Türkiye'yi bölmek istiyor, bu sistemde bölemeyeceğini bildiği için 'hayır' diyor. Peki FETÖ'cüler neden 'hayır' diyor. Onlar da darbeyle yıkamadılar, 'Eğer bu sistem gelirse bir daha Türkiye'yi ele geçiremeyeceğiz' diye korktukları için 'hayır' diyorlar. DHKP-C'yi demeye gerek yok, PKK ile aynı. DEAŞ'a bakıyorsunuz o da 'hayır' diyor. 'Hayır' diyen herkes terörist demiyoruz ama Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa hepsi de 'hayır' diyor. Neden 'hayır' diyor bu terör örgütlerin hepsi. Bunu çok iyi sorgulamak lazım. Çünkü bu sistemle Türkiye çok daha büyüyecek, güçlenecek. Sıçrama yapacak ve hedeflere ulaşacak."

Çavuşoğlu, kimlikle girişlerden sonra Ukrayna'dan gelen turist sayısının 1,5 milyona ulaşacağını, turizmin gelişmesinde tanıtımın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)