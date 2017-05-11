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Dış ticaret endeksleri
11.05.2017 10:29:32

Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,7 arttı- Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktar endeksi yüzde 9,6, ithalat miktar endeksi de yüzde 0,9 yükseldi

İhracat birim değer endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 düşüş gösterdi. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 ve yakıtlarda yüzde 24,5 yükseldi. İhracat birim değer endeksinde bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalış kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 6,7 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,8 arttı. Söz konusu endeks ocak-mart döneminde geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 6,7 artış gösterdi.

- İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 yükseldi. Endeksin aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,9, yakıtlarda yüzde 61,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 17,7 arttığı görüldü. İhracat miktar endeksi birinci çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış olarak kayıtlara yansıdı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 0,2 yükseldi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6, yakıtlarda yüzde 4,9 artarken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 8,3 düşüş yaşandı. İthalat miktar endeksi birinci çeyrekte geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 143,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,9 artışla martta 152,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mart ayında 141,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,6 yükselerek, bu yılın mart ayında 162,3 oldu.

Şubatta 129,8 olan ithalat miktar endeksi mart ayında yüzde 4 artarak 135 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mart ayında 139,1 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 0,2 yükselişle bu yılın mart ayında 139,4 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2016'da 113,8 olan dış ticaret haddi 8 puan azalarak, 2017'nin aynı ayında 105,8 oldu. Dış ticaret haddi de, bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 7,5 puan azalarak 106,3 olarak kayıtlara geçti.

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