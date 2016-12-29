SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Diş rengi problemine dikkat
29.12.2016 09:12:18

Diş rengi problemine dikkat

Bir çok faktöre bağlı olarak diş renginin değiştiğini belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, değişen diş rengine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir çok faktöre bağlı olarak diş renginin değiştiğini belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, değişen diş rengine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Estetik Gülüş tasarımında diş beyazlatma yöntemi yine çok tercih edilen konular arasında. Diş beyazlatma iki tarzda olabilir; bunlardan birincisi ofis tipi beyazlatma yani hekimin kliniğinde veya muayenehanesinde hastasına sunduğu beyazlatma yöntemi" dedi.

Ofis tipi diş beyazlatmanın dişlerin üzerine uygulanan özel bir solüsyonla diş etleri korunarak yapılan bir uygula olduğunu kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Özel bir ışın kaynağı ile bu lazer olabilir yada yüksek kaynaklı bir ışın kaynağı olabilir hekimin tercihine bağlıdır. Bu ışın kaynağı ile dişlerin beyazlatılma işlemidir. Bu uygulama yaklaşık 45 dakika ile 1 saat kadar sürer . Bazı kişilerde birden fazla seans yapmak gerekebilir. Ofis tipi diş beyazlama işleminin sonunda kişinin dişleri birkaç ton daha beyaz hale gelecektir. Diş beyazlatma, özel solüsyonlarla ve özel tekniklerle dişin içinde var olan lekelenmeleri giderme yöntemidir. Yani diş temizleme ile diş beyazlatma tamamen farklı konulardır. Diş temizleme, dişin üzerinde varolan lekeleri çıkartır.

Diş beyazlatma, seneler boyunca veya genetik olarak dişi sarı olan bireylerde dişin içindeki sarartan malzemeleri çıkartma işlemi işlemidir" diye konuştu.

Dişleri neler sarartır?

Dişleri sarartan en büyük etkenlerin, çok tüketilen çay ve kahve olduğunu belirten Dr. Kışlaoğlu, "Bunların yanı sıra sigara tüketimi de sağlığınıza ve dişlerinize çok zarar veriyor. Ayrıca kırmızı şarap ve diğer gıdalardaki renk verici bazı maddelerinde dişlerimize büyük ölçüde yıkıma sebep olmaktadır. Maalesef yaşlanmada dişleri sarartan etkenlerden biridir. Yaş ilerledikçe dişlerimiz sararıyor, çatlıyor, yüzeyi daha pürüzlü hale geliyor ve pürüzlü hale geldiği için dişler daha fazla leke tutar hale geliyor. Diş beyazlatma yeterli gelmiyorsa porselen lamine diş yöntemi yani dişlerin üzerine özel porselen yaprakçıklar yapıştırılabilir veya bonding uygulama işlemi de bize diş beyazlatma ile beraber yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Diş beyazlatma da ikinci yöntemin, ev tipi diş beyazlatma yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Ev tipi beyazlatma yönteminde hekim öncelikle kişi ile oturup bir değerlendirme ve dişlerin beyazlatmaya uygun olup olmadığını o seans değerlendirmiş olur. Kişiden özel bir ölçü alınır, bu ölçüye göre tam ağza oturan dişine ve diş etlerine taşmayan bir plak hazırlanır.Bu plakla beraber evde kullanacağı hekimin belirleyeceği özel bir marka kullanılır burada önemli konu şudur düzgün ve kaliteli bir marka kullanmak türk diş hekimliği birliği ve dünya gıda enstitüsü onaylı bir marka olmalıdır.Yani dişlerinizi beyazlatmak için kesinlikle marketlerden yada dışarıdan aldığınız ürünleri kullanmayın. Başta bu ürünler dişleri beyazlatıyor görünsede dişlere zarar vermektedir. Ev tipi beyazlatmada hazırlanan özel plaklar sayesinde hekim hastaya nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Yaklaşık günde 3-4 saat hazırlanan plağı takarak birkaç günde dişler daha beyaz hale geliyor. Ev tipi beyazlatma ile ofis tipi beyazlatma sistemi arasında diş beyazlatmada aslında çok büyük bir fark yoktur. Sadece süre farkları vardır.Bu sebeple hastanın hangi yöntem ile diş beyazlatma işlemini yapmak isteyeceğine karar vermesi gerekir. Bazı kişilerin alışkanlıklarına görede karar verilebilir. Örneğin kişi çok fazla kahve, çay ve sigara kullanıyordur. Bu alışkanlıklara sahip kişilerin daha fazla diş beyazlatma ihtiyacı gerekebilir. Kişinin kullanım alışkanlıklara bağlı kara vermekte lazımdır" dedi.

Dr. Kışlaoğlu, "Diş beyazlatma için dışarıdan kesinlikle bilmediğiniz ürünlerle (karbonat, çamaşır suyu vb. gibi) yada yöntemleri kullanmamalıyız. Çünkü diş minesi çok özel bir doku çok sert bir doku olmasına rağmen aşınabilir. Mine dişlerin yüzeyini örten tabaka bunun altında daha zayıf olan dentin tabakası vardır. Dentin tabakasına inildiği zaman artık hassasiyetler ve problemler başlar. Bu yüzden mineyi iyi korumak lazım, kesinlikle dişimize hekimimizin önerdiği diş beyazlatma ajandan başka ajan kullanmamamız önemli konudur" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Sakarya'da 9 kişi 'terör' suçundan tutuklandı
Sakarya'da 9 kişi 'terör' suçundan tutuklandı
Sakarya’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 IŞİD, 1 PKK’lı ve 1 DHKP-C’li çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
29.12.2016 09:15:27
Bolu Dağı kara teslim
Bolu Dağı kara teslim
Bolu Dağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
29.12.2016 09:11:33
Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
29.12.2016 09:09:18
İDO ve BUDO'da sefer iptali
İDO ve BUDO'da sefer iptali
İDO ve BUDO'nun olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...
29.12.2016 08:51:03
Kar yolları kapattı
Kar yolları kapattı
Afyonkarahisar-Ankara karayolunun kar ve tipiden ulaşıma kapandığı bildirildi...
29.12.2016 08:01:22
THY'den sefer iptalleri
THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yolları, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti...
29.12.2016 07:39:09
İlaç krizinde yeni dalga
İlaç krizinde yeni dalga
Yurtdışından getirilen ilaçlarla ilgili yeni bir krizin baş gösterdiği belirtildi...
29.12.2016 07:31:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Şırnak'tan 320 komando Ankara'ya nasıl yola çıktı?
Şırnak'tan 320 komando Ankara'ya nasıl yola çıktı?
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları