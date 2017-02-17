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'Direniş Karatay' kitabı yayımlandı
17.02.2017 11:45:29

'Direniş Karatay' kitabı yayımlandı

Türk devlet tarihinin en sıra dışı yüzlerinden, Anadolu Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay'ın hikayesini anlatan 'Direniş Karatay' adlı tarihi roman KTO Karatay Üniversitesinin destekleriyle yayımlandı.

Türk devlet tarihinin en sıra dışı yüzlerinden, Anadolu Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay'ın hikayesini anlatan "Direniş Karatay" adlı tarihi roman KTO Karatay Üniversitesinin destekleriyle yayımlandı.

Usta Yazar Selman Kayabaşı tarafından kaleme alınan "Direniş Karatay" adlı eser Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemi ve Osmanlının kuruluş hikayesinin bilinmeyenlerini anlatıyor. Adını 1251 yılında Emir Celaleddin Karatay tarafından kurulan Karatay Medresesinden alan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yayımladığı eserlere bir yenisini daha ekledi. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları tarafından 2017 yılında edebiyat dünyasına kazandırılan "Direniş Karatay" kitabı, usta yazar Selman Kayabaşı tarafından kaleme alındı. Direniş Karatay, Anadolu Selçuklularının en zor dönemlerini ve bu zor dönemlerin atlatılmasında öncü bir isim olan Emir Celaleddin Karatay ve Ahi Teşkilatını konu ediniyor.

"Anadolu direnişi Karatay Medresesinden başladı"

Moğolların Anadoluyu işgal ettiği dönemde, Anadolu direnişinin Karatay Medresesi etrafında örgütlenmesini anlatan tarihi roman, Osmanlı Devletinin güçlü bir imparatorluk olarak altı asırdan fazla dünya tarihine yön vermesinde Selçuklu'nun, Ahi Teşkilatının ve Karatay Medresesinde vücut bulan medrese kültürünün önemine vurgu yapıyor. Anadoluyu istila etmeye çalışanlarla sadece kılıçla savaşılmayacağını, ilmin de bu savaşta etkin bir rol oynayacağını görerek medrese kurmaya yönelen Emir Celaleddin Karatay'ın mücadelesini anlatan eser, eğitim kurumlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Bir milletin asıl dirilişi eğitim ile olur"

Kitapla ilgili görüşlerini aktaran ve Selçuklu Devleti Emiri Celaleddin Karatay'ın kurmuş olduğu medrese ile her türlü saldırıya karşı ilim, irfanla bir medeniyetin yeniden inşasına vesile olduğunu belirten KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "KTO Karatay Üniversitesi, 1251 yılında Emir Celaleddin Karatay tarafından kurulan medresenin devamı olarak 2009 yılında yeniden eğitim-öğretime başladı. Karatay Medresesi, geçmişe baktığımızda, derin ve önemli bir yere sahiptir. Bir milletin direnişinde ilmin rolünü burada çok net bir şekilde görüyoruz. Celaleddin Karatay'ın kuruculuğunu üstlendiği Karatay Medresesi, nitekim Selçuklunun Osmanlı olarak yeniden dirilişinde rol oynayan alimleri de yetiştirmiş bir eğitim kurumudur. KTO Karatay Üniversitesi olarak bir asır sonra yine aynı isimle eğitim vermenin gururunu yaşıyor, bir milletin dirilişinde ilmin önemini bilerek ismimize yaraşır hizmetler yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu tarihi alanında önemli bir kaynak"

Öztürk ayrıca, Selçuklu tarihi alanında önemli bir kaynak olacak yeni bir eseri yayın hayatına kazandırmanın gurur ve sevincini paylaştıklarını belirterek, bundan sonra da üniversite olarak üstlendikleri tarihi misyon çerçevesinde bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Selman Kayabaşı, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Tarih ve siyasetin yoğunlukla işlendiği eserleri askerî kurumlar ile polis akademilerinde tavsiye edilmiştir. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin konsept danışmanlığını yapmıştır. Kitaplarının birçok bölümünü Kudüs, Rodos, Saraybosna, İsfahan, Konya, Horasan, Kırım gibi roman kahramanlarının yaşadığı şehirlerde yazmıştır. Yazar Kayabaşı; Kafkas Ruleti, Teşkilat, Operasyon, Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı ve daha birçok esere sahiptir.
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