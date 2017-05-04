04.05.2017 23:00:16

'Dirençli hücumda istediğimiz sonucu aldık'

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini karşılaşmadan önce bildiklerini söyleyerek, 'Agresif defansa karşı dirençli

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Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini karşılaşmadan önce bildiklerini söyleyerek, "Agresif defansa karşı dirençli hücumla istediğimiz sonucu elde ettik" dedi.Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 77-63'lük skorla mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ile oyunculardan Ayşe Cora açıklamalarda bulundu.Maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini bildiklerini söyleyen Okul, "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yansıtamadık. İlk çeyrek 26-20 geri kapattık. İkinci çeyrek iyi oynayarak devreye önde girdik. Agresif defansa karşı dirençli hücumla istediğimiz sonucu elde ettik" şeklinde konuştu."BEKLENEN FİNAL"Finalde karşılaşacakları Yakın Doğu Üniversitesi hakkında da açıklamalarda bulunan Okul, "Beklenen final, iki maç deplasmanda oynanacak. Bizim bildiğimiz bir sahada oynuyorlar. Caferağa Spor Spor Salonu, Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı bir salon, evimiz gibi. Her zamanki gibi çıkıp, maçımızı oynayacağız" diye konuştu.CORA: "FİNALE 3-0 İLE ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"Ayşe Cora ise, "Bu seriyi 3-0 ile geçtiğimiz için mutluyum. Bu maçın son iki maça göre sert geçeceğini biliyorduk. Biz çok iyi bir takımız. Finale 3-0 ile çıktığımız için mutluyuz. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacağız. Onların saha avantajı var. Sahaya çıkıp, şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.GALATASARAY CEPHESİGalatasaray Başantrenör Marina Maljkovic, Fenerbahçe'ye elendikleri için üzgün olduklarını belirtti. Sezon değerlendirmesi de yapan Maljkovic, "Herkes bizim ligde kalmamızın zor olduğunu söylüyordu. Sezona iyi başladık. Bizden çok güçlü olan takımları yenerek başladık" dedi.Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi 3. maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 77-63'lük skorla mağlup oldu ve 3-0 elendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic ile oyunculardan Işıl Alben, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'den 1 maç alamadan elendikleri için üzgün olduğunu belirten Maljkovic, "Galatasaray'ın Euroleague'de olacak olması bizim için önem taşıyordu. Sezon başı İstanbul'a geldiğimde genç oyuncularla ilk defa A takımda karşılaştım. Herkes bizim ligde kalmamızın zor olduğunu söylüyordu. Sezona iyi başladık. Bizden çok güçlü olan takımları yenerek başladık. Bu takımda çalıştığımız için çok mutluyum. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Taraftarla özel duygularımız var. Maçtan sonra taraftarla şarkı söylememiz duygusaldı" diye konuştu.Takımın parçası olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Işıl Alben ise, "Son maçları kaybederek bitirdik ama sezona baktığımız zamanda Avrupa'da ve ligde başarılı olduk diyebiliriz. Herkese teşekkür ederim. İnanıyorum ki önümüzdeki sene geçmiş başarıları yakalayacağız. Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı" şeklinde konuştu.(Oğuzhan Ort /İHA)