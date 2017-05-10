10.05.2017 14:41:48

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje çıkarak durabildi

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çıktı.

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çıktı.İstasyon Mahallesinden Bilecik istikametine gitmekte olan 54 KC 130 plakalı otomobil sürücü Ali Karabiber (49) TOKİ kavşağına geldiği sırada sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyeti kaybetti. Araç yolun sağ tarafından bulunan refüje çıkarak durabildi. Sol tekerleği yerinden çıkan araç çekici yardımı ile olay yerinden çekildi.Öte yandan kaza sırasında kafasını vurduğunu beyan eden sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerini kendi istediği doğrultusunda tedavi olmak istemediği iletti. 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün imzanı alarak olay yerinden ayrıldılar.