20.02.2017 17:16:39

Direksiyon başında rahatsızlanınca kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücü, cipi ile önce bir vatandaşın ayağını ezdi ardından da bir iş yerine çarptı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücü, cipi ile önce bir vatandaşın ayağını ezdi ardından da bir iş yerine çarptı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Kaza Müftü Mahallesi Uzun Çarşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullandığı 67 UF 864 plakalı cipi ile iş yerine gelmeye çalışan Necati C. rahatsızlık geçirdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü İsmail Gün (70) isimli bir vatandaşın ayağının üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Bir iş yerinin kepenklerine çarparak durabilen sürücü ile ayağını ezdiği yaralının yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ayağı ezilen İsmail Gün'e ilk müdahalesinin yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yapan sürücü ifadesi için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.