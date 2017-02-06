SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Din görevlileri 'teröre birlikte dur diyelim' temalı futbol turnuvasında bir araya geldi
06.02.2017 16:15:49

Din görevlileri 'teröre birlikte dur diyelim' temalı futbol turnuvasında bir araya geldi

Din görevlileri 'teröre birlikte dur diyelim' temalı futbol turnuvasında bir araya gelerek teröre tepki gösterdi.

Din görevlileri 'teröre birlikte dur diyelim' temalı futbol turnuvasında bir araya gelerek teröre tepki gösterdi.

Din görevlileri 'teröre birlikte dur diyelim' temalı futbol turnuvasında bir araya geldi. Solmayan Güller Gençlik ve İlim Yayma Derneği tarafından organize edilen turnuvaya Trabzon Müftülüğü, Erzurum Müftülüğü, Sakarya Müftülüğü, Yalova Müftülüğü, Balıkesir Müftülüğü, Gebze Müftülüğü, İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Müftülüğü, Esenler Müftülüğü ve Ataşehir Müftülüğünün çeşitli kademelerinde görev yapan din görevlileri katıldı. Teröre tepki göstermek için bir araya gelen din adamları bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Turnuvayı organize eden Solmayan Güller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Ekşi ile yapılan röportajda, "Bugün burada din görevlileri olarak, gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada meydana gelen terör olaylarına tepkimizi göstermek için bir araya geldik. Her takım turnuvada 'İnsanlık için teröre birlikte dur diyelim' temalı formalarla mücadele ettiler. Bugün Terör denilince akla, ' Gözü yaşlı anneler, babalar, eşler, yetim kalan çocuklar, kaybolan umutlar ve toprağa verilen nice masum insanlar gelmektedir. Terör bir insanlık suçudur. Hiçbir kimsenin böyle hain saldırılarla insanları öldürmesi kabul edilemez bir suç olduğu gibi, Allah katında da büyük bir günahtır. Yüce Mevla'mız Kur'an-ı Kerimde ' Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir' ikazında bulunarak, bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek kadar büyük ve affedilemez bir günah olduğunu bizlere bildirmektedir. Bizler bugün burada teröre tepkimizi göstermek için bir araya geldik.

Bu organizasyonun birçok olumlu yanları da vardır. Bu tarz organizasyonlarla, birbirini tanımayan farklı ilçelerde, illerde görev yapan din görevlisi kardeşlerimizi bir araya getirerek onların tanışmasına kaynaşmasına da bir nevi vesile olunmaktadır. Derneğimiz olarak böyle güzel organizasyonlarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan din görevlilerini bir araya getirmeye ve bu birlikteliklerimizde mesajlar vermeye devam edeceğiz" dedi.

2 Şubat Perşembe günü başlayan ve 6 Şubat Pazartesi günü Final maçıyla sonlanan 'teröre birlikte dur diyelim' temalı bu futbol turnuvasında şampiyonluğu Balıkesir Müftülüğü kazandı. 2'nciliği Sakarya Müftülüğü, 3'üncülüğü de Esenler Müftülüğü elde etti. Dostça başlayan turnuva temasına uygun bir şekilde dostça tamamlanarak, tüm dünyaya 'teröre hayır, kardeşliğe evet' mesajını vererek sonlandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV, Arakan eyaletinde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk eden Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu.
06.02.2017 16:45:15
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK'ya yönelik kırsal alanda hava destekli operasyon başlatıldı.
06.02.2017 16:33:26
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın sona erecek YÖKDİL Sınavı başvurularının süresinin yoğun talep üzerine 10 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
06.02.2017 16:29:28
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
Kahraman'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden yeğeni Musa Kahraman, toprağa verildi.
06.02.2017 16:22:21
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Gacimagomedov, 'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de işbirliğine hazır olduklarını doğruladı' dedi.
06.02.2017 16:20:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Işık: 7’si general 149 asker firarda
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları