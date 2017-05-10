10.05.2017 16:02:50

Dilovası Meclisi Mayıs ayı oturumu tamamlandı

Dilovası Belediye Meclisi, Mayıs ayı 2. oturumunu Başkan Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

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Dilovası Belediye Meclisi, Mayıs ayı 2. oturumunu Başkan Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Dilovası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Oturumu,10 Mayıs 2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında yapılan, Dilovası Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve saat 11.00'de başlayan toplantıda, İlk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Dilovası Belediyesi'nin 2016 yılı kesin hesabının görüşüldükten sonra oy çokluğu ile kabul edildi.Meclis toplantısında konuşarak çalışanların Berat Kandilini kutlayan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve ülkemize birlik, beraberlik, huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimin ve siz değerli meclis üyelerimin Berat Kandilini tebrik ediyorum" dedi.