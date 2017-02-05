05.02.2017 11:28:49

Dilencilere polis ve zabıta ekiplerinden operasyon

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde dilenci operasyonu yapıldı.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde dilenci operasyonu yapıldı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon sonucunda cadde, sokak, trafik ışıkları ve camilerde dilenen bir çok şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların dilenerek aldığı paralara ise el konuldu. Dilenen şahıslar hakkında idari para cezası uygulanırken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.